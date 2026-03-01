Polo tecnologico in festa Emozioni tra studenti e docenti In scenza il ’Diploma day’

GROSSETO "Diploma day". Momento celebrativo per gli studenti del Polo Tecnologico Manetti Porciatti che hanno raggiunto l’obiettivo finale del percorso scolastico. "E’ stato carico di emozione e significato: il diploma non è solo un traguardo, ma l’inizio di un nuovo cammino. È il frutto di impegno, sacrificio e determinazione, ma soprattutto rappresenta la chiave per costruire il proprio futuro, personale e professionale- afferma l’onorevole Fabrizio Rossi-.Come capogruppo in Commissione bicamerale Infanzia e adolescenza, sento ancora più forte la responsabilità di sostenere politiche che mettano al centro i giovani, il diritto allo studio, la formazione di qualità e le pari opportunità per tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

