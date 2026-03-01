Politica Marco Follini | Basta parlare a casaccio serve amor proprio

Un politico ha commentato l’attuale modo di comunicare nella politica moderna, sottolineando come l’ansia di parlare di tutto e ogni giorno rifletta aspetti specifici di questa realtà. La sua dichiarazione invita a riflettere sul fatto che il continuo parlare senza pause potrebbe nascondere altre dinamiche, senza però entrare in analisi o interpretazioni. La frase si conclude con un appello a mantenere un certo rispetto per se stessi.

(Adnkronos) – "L’ansia di (quasi) tutti di parlare di tutto, e di parlare tutti i giorni, rivela qualcosa di più sulla politica dei nostri tempi. L’ultimo episodio, come si ricorderà, riguarda il ministro Salvini che in questo genere di dichiarazioni infelici si rivela un campione pressoché imbattibile. E infatti risuona ancora nell’aria la solidarietà elargita così generosamente dal leader leghista all’agente Cinturrino, presentato all’indomani della sparatoria di Rogoreto come un eroe della lotta alla criminalità e rivelatosi poi nel corso delle indagini tutta un’altra personcina. Situazione a dir poco imbarazzante, che forse dovrebbe suggerire almeno per il futuro una maggiore prudenza. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Marco Lion (Europa Verde): «Centro storico di Senigallia, serve una politica di sostegno alle attività commerciali»SENIGALLIA – Dal candidato alle primarie del centrosinistra per la corsa a sindaco di Senigallia Marco Lion, riceviamo e pubblichiamo: «È indubbio...

Sale la tensione in Forza Italia dopo le parole di Falcone, l'appello di Tamajo: "Basta divisioni e polemiche, serve una pace politica"L'eurodeputato catanese ha chiesto a Renato Schifani di ritirare dalla corsa alla segreteria regionale Marcello Caruso, coordinatore uscente, e suo...

