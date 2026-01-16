Sale la tensione in Forza Italia dopo le parole di Falcone l' appello di Tamajo | Basta divisioni e polemiche serve una pace politica

In Forza Italia cresce l’attenzione sulla necessità di unità interna, dopo le recenti dichiarazioni di Falcone e l’appello di Tamajo. La richiesta è di superare divisioni e polemiche, puntando su pace politica e coesione. Solo attraverso un impegno condiviso il partito potrà mantenere la sua efficacia nel rappresentare le istanze dei cittadini e affrontare le sfide future.

L'eurodeputato catanese ha chiesto a Renato Schifani di ritirare dalla corsa alla segreteria regionale Marcello Caruso, coordinatore uscente, e suo braccio destro: "Non ha la caratura del leader". Ma il correntone che sostiene il governatore ha i numeri per farlo eleggere e vincere il congresso. Domani Tajani a Palermo per trovare un equilibrio che porti ad una sintesi "La pace politica, la coesione interna e una piena coordinazione sono condizioni indispensabili per il benessere di un partito e per continuare a dare risposte efficaci ai cittadini. Le sfide che abbiamo davanti richiedono unità, non divisioni". 🔗 Leggi su Palermotoday.it

