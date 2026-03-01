Insigne torna titolare con il Pescara dopo 14 anni | la storia romantica dell' attaccante

Dopo 14 anni, l’attaccante torna a essere titolare con il Pescara nella partita contro il Pescara. La squadra abruzzese si prepara a sfidare il Palermo in una sfida importante per la corsa alla post-season. La formazione si presenta con una mossa significativa, che potrebbe influenzare l’andamento della partita. La gara si gioca con un’atmosfera di attesa e tensione tra i tifosi.

La corsa del Pescara verso una posizione utile per la post-season si fa decisiva: la squadra abruzzese affronta il Palermo con una mossa significativa, affidandosi al talento puro di Lorenzo Insigne. L’arrivo a riva all’Adriatico, avvenuto durante l’ultima finestra di mercato invernale dopo un periodo da svincolato, ha posto l’attaccante al centro del progetto offensivo, pronto a proiettarsi subito in campo dall’inizio. Lorenzo Insigne è stato gettato nella mischia dal via, dopo due spezzoni da subentrato contro Catanzaro e Venezia, come parte di una strategia mirata a rinvigorire l’attacco. Il ritorno in formazione titolare, a quasi un anno dall’ultima partita disputata dall’inizio, è stato accolto con attesa dalla tifoseria. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

