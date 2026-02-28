Firenze Educandato del Poggio Imperiale | Pittori nuovo presidente Nominato dal ministro Valditara

A Firenze, Silvio Pittori è stato nominato nuovo presidente dell’Educandato del Poggio Imperiale su indicazione del ministro Valditara. La nomina è stata annunciata di recente e ha suscitato commenti da parte di alcuni esponenti politici locali. L’incarico è stato affidato a Pittori, che ora guiderà l’istituto, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi o sulle modalità della nomina.

FIRENZE – L'onorevole Tiziana Nisini, commissario della Lega di Salvini a Firenze si "congratula" con Silvio Pittori nuovo presidente dell'Educandato del Poggio Imperiale su indicazione del ministro Valditara. "Rispediamo al mittente – scrive Nisini – le critiche della solita Sinistra astiosa. Siamo certi che il neopresidente saprà svolgere il suo incarico in modo egregio ed assolutamente imparziale, puntando a far sì che l'istituto continui ad essere un qualificato punto di riferimento nel panorama del mondo scolastico fiorentino, toscano ed anche nazionale". "Come al solito – conclude Tiziana Nisini – da Sinistra non hanno perso tempo nell'attaccare la scelta ministeriale con quell'impeto ideologico che, troppo spesso, gli fa perdere la bussola.