Girmay trionfa nella prima tappa della Volta Comunitat Valenciana 2026 Lonardi bene Pellizzari all' attacco

Biniam Girmay ha vinto la prima tappa della Volta Comunitat Valenciana 2026, al debutto con la sua nuova squadra, NSN. Ha preso il comando negli ultimi chilometri e ha resistito agli attacchi degli avversari, portando a casa la vittoria. Lonardi si è piazzato bene, mentre Pellizzari ha provato a lanciare l’azione, ma senza successo. La corsa si è aperta con questa prima frazione, tra sorprese e qualche tentativo di fuga.

Nuova stagione, nuovo capitolo per una delle ciclistiche notizie più attente agli equilibri di sprint: Biniam Girmay, al debutto ufficiale con la NSN, celebra subito una vittoria decisiva nella prima tappa della Volta Comunitat Valenciana. La corsa si è svolta con una serie di momenti importanti, tra fughe controllate, una salita chiave e un finale al fotofinish che ha visto il piemontese guadagnare terreno sugli avversari di giornata. L'esito riflette la capacità del podio di distinguersi in corse ad alto livello e sottolinea la continuità delle prestazioni del corridore etiope, ora alla guida di una formazione pronta a sfruttare le opportunità nelle fasi finali.

