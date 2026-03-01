Pistoia cade Roseto respira | Harrison spezza il digiuno

Nel recupero del 27° turno di campionato, Roseto ha battuto Pistoia con un risultato netto, grazie alle prestazioni offensive di Harrison. La partita ha visto i padroni di casa imporsi sugli avversari in modo deciso, sfruttando al meglio le occasioni offensive. La sfida si è conclusa con una vittoria importante per Roseto, mentre Pistoia ha subito una sconfitta.

La sfida tra Roseto e Estra Pistoia, recupero del 27° turno, racconta una vittoria netta per i padroni di casa, guidati dall'esplosività offensiva di Harrison e dalla costanza di Canka. La gara, disputata al PalaMaggetti, parte su ritmi controllati ma diventa decisiva nel corso della seconda metà, quando Roseto allarga il divario e gestisce senza troppi affanni fino al tramonto. L'esito riflette una prestazione complessivamente solida, caratterizzata da una difesa aggressive e da una circolazione di palla efficace in attacco. Nel terreno di casa, l'inizio è inciso dall'—intensa collaborazione tra Harrison e Canka, capaci di imprimere accelerazioni decisive.