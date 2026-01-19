La Samb spezza il digiuno a Forlì Stoppa-Dalmazzi | è festa rossoblù

La Sambenedettese interrompe la serie di risultati negativi con una vittoria per 2-0 a Forlì. La partita, disputata con un modulo 4-3-3, ha visto i rossoblù conquistare tre punti fondamentali grazie a una prestazione complessivamente equilibrata. Ecco i dettagli della sfida e le valutazioni dei singoli giocatori.

Forlì 0 Sambenedettese 2 (4-3-3): Martelli 5,5; Manetti 5, Elia 5, Saporetti 5,5 (12’ st Palomba 5,5), Spinelli 5,5 (12’ st Onofri 6); Franzolini 6, Menarini 6, De Risio 6 (17’ st Giovannini 5,5); Macrì 5,5, Petrelli sv (37’ st Ilari 6), Coveri 5,5 (12’ st Selvini 5,5). A disp. Veliaj, Paganelli, Mandrelli, Ripani, Farinelli, Greco, Berti, Giovannini, Graziani. All. Miramari 5,5 SAMB (3-5-2): Orsini 6,5; Lepri 6,5, Dalmazzi 7, Pezzola 6,5; Zini 6,5 (31’ st Zoboletti sv), Candellori 6, Bongelli 6 (8’st Lulli 6), Piccoli 6, Tosi 6 (19’ st Tourè 6); Eusepi 6, Stoppa 7,5 (19’ st Parigini). A disp. Cultraro, Ponzanetti, Chelli, Konate, Lonardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rossoblù ancora a digiuno di vittorie. La Samb torna a casa con un punto

