Serie A Torino-Cremonese 1-0 Vlasic spezza il digiuno | gol e highlights

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Torino torna alla vittoria dopo quasi due mesi di attesa, grazie a un gol di Vlasic che permette ai granata di superare la Cremonese con un risultato di 1-0 all’Olimpico Grande Torino. Una vittoria importante e sofferta, che interrompe un lungo digiuno in campionato e ridona fiducia alla squadra.

