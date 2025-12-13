Serie A Torino-Cremonese 1-0 Vlasic spezza il digiuno | gol e highlights
Il Torino torna alla vittoria dopo quasi due mesi di attesa, grazie a un gol di Vlasic che permette ai granata di superare la Cremonese con un risultato di 1-0 all’Olimpico Grande Torino. Una vittoria importante e sofferta, che interrompe un lungo digiuno in campionato e ridona fiducia alla squadra.
Dopo quasi due mesi di attesa, il Torino può finalmente tornare a sorridere. All’Olimpico Grande Torino finisce 1-0 contro la Cremonese, una vittoria sofferta ma pesantissima che interrompe il lungo digiuno di successi in Serie A. A decidere la sfida è Nikola Vlasic, che al 27’ firma il gol. Torinotoday.it
Serie A, Torino-Cremonese 1-0: Vlasic torna a far vincere i granata - Decide la rete del croato al 27': l'ultimo successo risaliva a fine ottobre. msn.com
Serie A,15° turno: Torino-Cremonese 1-0 - Boccata d'ossigeno per il malmesso Toro reduce da 3 ko di fila e senza vittorie dal 26 ottobre: stesa 1- rainews.it
Nikola Vlašic breaks deadlock for Torino !!! Serie A | ???? Torino 1-0 Cremonese x.com
La decide VLASIC, NICOLA chiede un rigore: Torino-Cremonese 1-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights