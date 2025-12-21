Gasperini a DAZN | Stasera ci sono mancate qualità nel primo tempo ed energia nella ripresa Così non è facile contro la Juve che è una squadra forte

Il tecnico Gasperini ha commentato la prestazione della sua squadra nella sfida contro la Juventus, sottolineando alcune difficoltà nel gioco, sia in fase offensiva che difensiva. Ha evidenziato come la mancanza di qualità nel primo tempo e di energia nella ripresa abbiano complicato il risultato, soprattutto contro una squadra forte come la Juve. Gasperini a DAZN: «Stasera ci sono mancate qualità nel primo tempo ed energia nella ripresa».

Gasperini a DAZN: «Stasera ci sono mancate qualità nel primo tempo ed energia nella ripresa». Le dichiarazioni dell’allenatore della Roma. Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Juventus e Roma, vinta 2-1 dai bianconeri. Le dichiarazioni del tecnico giallorosso. Pagelle Juve Roma: Openda la chiave, Yildiz la mente. Finalmente Conceicao e bentornato Bremer VOTI SBAGLIATO TROPPO – « In attacco sì, altrimenti avremmo creato più pericoli. Nel primo tempo ci è mancata più qualità per servire gli attaccanti e nel secondo tempo più energia, ci è mancata precisione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gasperini a DAZN: «Stasera ci sono mancate qualità nel primo tempo ed energia nella ripresa. Così non è facile contro la Juve che è una squadra forte» Leggi anche: Rampulla applaude la Juve: «Buon risultato a Bodo, non ci speravo dopo il primo tempo. Nella ripresa ho visto una cosa che mi è piaciuta molto» Leggi anche: Lazio Juve, parla Guendouzi: «Abbiamo la qualità per vincere contro i bianconeri. Dovremo giocare di squadra, come accaduto nel primo tempo di Bergamo» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Dove vedere la Roma stasera in diretta streaming su; Celtic-Roma, stasera in TV: dove vederla, orario, la prima crisi di Gasperini; Wesley rilancia la Roma in campionato: Gasperini supera il Como e va a tre punti dall'Inter; Gasperini: “Non firmo per il quarto posto. Questo gruppo dà sempre l’anima in campo”. DAZN - Roma, Gasperini: "Siamo uno scalino sotto a Juventus, Napoli e Inter, ma esco da questa partita con le idee molto più chiare" - Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Juventus: "La Roma è stata bravissima in entrambi i tempi, poi la partita è cambiata perché ... napolimagazine.com

Juventus-Roma, le formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti e Gasperini - Nel tridente Dybala al centro, con Soulè e Pellegrini che agiranno sulla trequarti. fantacalcio.it

Roma, Gasperini: “Siamo uno scalino sotto Inter, Napoli e Juve: è evidente” - Le parole dell'allenatore giallorosso che questa sera ha fallito l'aggancio alla vetta occupata dalla squadra di Cristian Chivu ... msn.com

Conceiçao Openda Spalletti batte Gasperini e vola a -1 dai giallorossi 2-1 #JuventusRoma #SerieAEnilive #DAZN x.com

EMF. . Roma 1-0 Como - Tutte le voci (Manà Manà Sport Roma, Tele Radio Stereo, Sky, Serie A, Radio Romanista, DAZN, Roma TV, Radio Rai, Estenews) #asroma #como #romacomo #seriea #forzaroma #curvasud #wesley #gasperini #reazioni #reaction #t - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.