Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto raid in Iran che hanno colpito Ali Khamenei, ritenuto figura centrale nel sistema di comando. L’operazione ha portato alla distruzione dell’asse che secondo le fonti era alla base dell’attacco avvenuto il 7 ottobre in Israele. La piramide del terrore, come viene descritta, è stata smantellata con l’eliminazione di questa figura chiave.

In due anni, Israele è riuscita a decapitare e distruggere la catena di comando che per anni ha seminato morte in Medioriente Ali Khamenei è stato eliminato: i raid Usa e di Israele in Iran hanno centrato il loro obiettivo, quello di decapitare la piramide del terrore alla base dell’attacco del 7 ottobre in Israele. Khamenei ne era al vertice, era considerato il vero mandante del pogrom poi eseguito da Hamas che ha riacceso le ostilità in Medioriente e con la sua morte finalmente è stato smantellato l’asse più pericoloso del pianeta. “Dopo l'eliminazione del leader del regime terroristico iraniano: il portavoce dell'IDF annuncia di aver completato l'eliminazione dei vertici dell'asse terroristico iraniano in Medio Oriente”, si legge in un comunicato delle Idf. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Piramide eliminata": così è stata smantellato l'asse del terrore

"Piramide eliminata": così è stata smantellata l'asse del terroreIn due anni, Israele è riuscita a decapitare e distruggere la catena di comando che per anni ha seminato morte in Medioriente Ali Khamenei è stato...

Asse Messina-Reggio-Catania, smantellato il corridoio dello spaccio: i nomi dei reggini arrestatiLa procura di Messina, con la Direzione distrettuale antimafia e la squadra Mobile ha ricostruito il traffico di droga tra le due sponde dello...

Aggiornamenti e notizie su Piramide eliminata.

Nella Piramide di Micerino forse c’è un passaggio segretoQuella di Micerino, la più piccola delle piramidi di Giza e la meglio conservata, è da sempre considerata un enigma. Nonostante gli scavi condotti da George Reisner tra il 1906 e il 1910 avessero ... quotidiano.net

Michele Scoppio: «Così l’eolico offshore ribalta la solita piramide Nord-Sud»Ribaltare la «piramide», trasformando le periferie, a cominciare dal Sud, nel primo motore di sviluppo energetico d’Italia e d’Europa. È una grande sfida quella che immagina Michele Scoppio, ingegnere ... lagazzettadelmezzogiorno.it