I raid statunitensi e israeliani in Iran hanno colpito Ali Khamenei, considerato un elemento chiave dell'organizzazione responsabile dell'attacco del 7 ottobre in Israele. L’operazione ha portato alla distruzione di ciò che viene definita la

In due anni, Israele è riuscita a decapitare e distruggere la catena di comando che per anni ha seminato morte in Medioriente Ali Khamenei è stato eliminato: i raid Usa e di Israele in Iran hanno centrato il loro obiettivo, quello di decapitare la piramide del terrore alla base dell’attacco del 7 ottobre in Israele. Khamenei ne era al vertice, era considerato il vero mandante del pogrom poi eseguito da Hamas che ha riacceso le ostilità in Medioriente e con la sua morte finalmente è stato smantellato l’asse più pericoloso del pianeta. “Dopo l'eliminazione del leader del regime terroristico iraniano: il portavoce dell'IDF annuncia di aver completato l'eliminazione dei vertici dell'asse terroristico iraniano in Medio Oriente”, si legge in un comunicato delle Idf. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Piramide eliminata": così è stata smantellata l'asse del terrore

