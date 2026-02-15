Roberto Baggio e Adriano Leite Ribeiro sono stati protagonisti di un riconoscimento speciale prima di Inter-Juventus, a causa delle loro carriere passate con la maglia nerazzurra. Il presidente Giuseppe Marotta ha dedicato loro una targa e applausi, coinvolgendo i tifosi in un momento di festa. I due ex campioni, che hanno lasciato il segno in momenti diversi, hanno seguito la partita dal settore riservato alle autorità, tra gli applausi degli spettatori.

Hanno vestito la maglia nerazzurra in momenti differenti, lasciando grandi ricordi nei tifosi. Per questo Roberto Baggio e Adriano Leite Ribeiro sono stati omaggiati ieri dal presidente nerazzurro Giuseppe Marotta nell’immediato prepartita di Inter-Juventus, derby d’Italia, a cui hanno poi assistito dalle tribune del Meazza. Sui maxischermi, accolti dagli applausi della folla, sono stati proiettati i gol (uno famosissimo del Divin Codino al Real Madrid durante la fase a gironi di Champions League) e le azioni dei due campioni durante i trascorsi nella Milano interista, ancora grata ad entrambi per le prodezze mostrate a San Siro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - VECCHIE GLORIE. Targa e applausi per Baggio e Adriano prima della gara

