Pinacoteca Nazionale L’accordo con la Provincia vale due milioni di euro

La Pinacoteca Nazionale ha stipulato un accordo con la Provincia per un valore di due milioni di euro. L’intesa riguarda la regolarizzazione della permanenza delle opere e delle strutture all’interno della sede espositiva. L’accordo è stato firmato di recente e prevede interventi specifici per garantire la stabilità e la conservazione del patrimonio artistico. La collaborazione tra le due istituzioni mira a migliorare la gestione della collezione e degli spazi espositivi.

E' un'operazione da 2 milioni di euro l'accordo finalizzato alla regolarizzazione della permanenza della Pinacoteca Nazionale nella storica sede di Palazzo Buonsignori e Palazzo Brigidi di proprietà della Provincia di Siena, stipulato il 18 dicembre 2025 e approvato con un decreto della presidente della Provincia, Agnese Carletti, il 15 gennaio di quest'anno. Lo schema di concessione assegna in uso ai Musei Nazionali di Siena non solo gli immobili identificati per la destinazione a Pinacoteca, ma anche le opere d'arte di proprietà dell'ente di area vasta. La durata della concessione è stata fissata in venti anni e nell'atto si specifica che il concessionario è già detentore dei beni in oggetto.