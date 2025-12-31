sistema produttivo culturale in provincia vale 332 milioni di euro quasi 6 mila addetti nel settore

Nel 2024, il sistema produttivo culturale della provincia di Forlì-Cesena vale circa 332 milioni di euro, coinvolgendo quasi 6.000 addetti. Questi dati, provenienti da Unioncamere, Istituto Tagliacarne e Fondazione Symbola, evidenziano l'importanza del settore culturale nell’economia locale, confermando il ruolo strategico delle attività culturali e creative nel contesto economico della provincia.

In base ai dati di fonte Unioncamere, Istituto Tagliacarne e Fondazione Symbola, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, nel 2024 in provincia di Forlì-Cesena sono 1.895 le imprese del “core cultura” (attività generanti ricchezza e occupazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

