Sistema produttivo culturale in provincia vale 332 milioni di euro Quasi 6 mila addetti nel settore
Nel 2024, il sistema produttivo culturale della provincia di Forlì-Cesena vale circa 332 milioni di euro, coinvolgendo quasi 6.000 addetti. Questi dati, provenienti da Unioncamere, Istituto Tagliacarne e Fondazione Symbola, evidenziano l'importanza del settore culturale nell’economia locale, confermando il ruolo strategico delle attività culturali e creative nel contesto economico della provincia.
In base ai dati di fonte Unioncamere, Istituto Tagliacarne e Fondazione Symbola, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, nel 2024 in provincia di Forlì-Cesena sono 1.895 le imprese del “core cultura” (attività generanti ricchezza e occupazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Quasi 300 mila euro in provincia per il trasporto degli studenti disabili a scuola
Leggi anche: Quasi 300 mila euro in provincia per il trasporto degli studenti disabili a scuola
Abruzzo 2024. Sistema produttivo culturale e creativo (SPCC) prodotti 1,314 miliardi di euro; Creatività e cultura in continua crescita, 18mila imprese e non-profit accolgono la sfida digitale; L’Umbria, laboratorio culturale d’Italia: la creatività funge da motore economico; Camera di commercio: «La cultura vale il 15% della ricchezza a Ravenna».
Rimini, la cultura vale: imprese in crescita, occupazione stabile - 962 le imprese del “core cultura” In occasione dei festeggiamenti di fine anno, la Camera di commercio della Romagna, sottolinea il valore dell’intero Sistema pr ... altarimini.it
Cultura e creatività in Romagna, un sistema da un miliardo - Lo sottolinea la Camera di Commercio romagnola, elaborado per le province di Forlì- ansa.it
Incentivi al sistema produttivo della cultura - 216 del 27 settembre 2018 è stata disposta la proroga del termine finale per la presentazione delle domande alle ore 14. regione.campania.it
Razzante Nel 2025 l’Intelligenza Artificiale (IA) cresce fortemente nel sistema produttivo italiano, come emerge dal Rapporto Istat sul mercato... - facebook.com facebook
“Rilancio Italia”, il piano di #Confindustria per aiutare la produzione industriale, mette nel mirino due criticità del sistema produttivo italiano: il costo dell’energia e la riduzione della burocrazia. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.