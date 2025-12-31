Sistema produttivo culturale in provincia vale 332 milioni di euro Quasi 6 mila addetti nel settore

Da forlitoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024, il sistema produttivo culturale della provincia di Forlì-Cesena vale circa 332 milioni di euro, coinvolgendo quasi 6.000 addetti. Questi dati, provenienti da Unioncamere, Istituto Tagliacarne e Fondazione Symbola, evidenziano l'importanza del settore culturale nell’economia locale, confermando il ruolo strategico delle attività culturali e creative nel contesto economico della provincia.

In base ai dati di fonte Unioncamere, Istituto Tagliacarne e Fondazione Symbola, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, nel 2024 in provincia di Forlì-Cesena sono 1.895 le imprese del “core cultura” (attività generanti ricchezza e occupazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

sistema produttivo culturale in provincia vale 332 milioni di euro quasi 6 mila addetti nel settore

© Forlitoday.it - Sistema produttivo culturale, in provincia vale 332 milioni di euro. Quasi 6 mila addetti nel settore

Leggi anche: Quasi 300 mila euro in provincia per il trasporto degli studenti disabili a scuola

Leggi anche: Quasi 300 mila euro in provincia per il trasporto degli studenti disabili a scuola

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Abruzzo 2024. Sistema produttivo culturale e creativo (SPCC) prodotti 1,314 miliardi di euro; Creatività e cultura in continua crescita, 18mila imprese e non-profit accolgono la sfida digitale; L’Umbria, laboratorio culturale d’Italia: la creatività funge da motore economico; Camera di commercio: «La cultura vale il 15% della ricchezza a Ravenna».

sistema produttivo culturale provinciaRimini, la cultura vale: imprese in crescita, occupazione stabile - 962 le imprese del “core cultura” In occasione dei festeggiamenti di fine anno, la Camera di commercio della Romagna, sottolinea il valore dell’intero Sistema pr ... altarimini.it

sistema produttivo culturale provinciaCultura e creatività in Romagna, un sistema da un miliardo - Lo sottolinea la Camera di Commercio romagnola, elaborado per le province di Forlì- ansa.it

Incentivi al sistema produttivo della cultura - 216 del 27 settembre 2018 è stata disposta la proroga del termine finale per la presentazione delle domande alle ore 14. regione.campania.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.