Pieve Porto Morone furto nella casa del parroco | denunciati i due presunti responsabili
Pieve Porto Morone (Pavia), 20 dicembre 2025 - Sono stati i ndividuati, e denunciati a piede libero, i due presunti responsabili del furto ai danni del parroco di Pieve Porto Morone, l'82enne don Mansueto Fasani, messo a segno nella mattinata dello scorso 18 ottobre. I carabinieri della Stazione di Chignolo Po, della Compagnia di Stradella, hanno infatti d eferito in stato di libertà R.K., 37enne residente ad Arena Po, e P.L., 44enne residente a Stradella, entrambi pregiudicati, per l'ipotesi di reato di furto aggravato in concorso. Il colpo. Nonostante la presenza in casa del parroco e della sua assistente, che si era ritrovata improvvisamente faccia a faccia con i due intrusi, uno che urlava contro il parroco che si trovava nella sua stanza mentre il complice frugava in cucina, gli allora ignoti ladri si erano i ntrodotti nella casa canonica passand o dalla porta comunicante con la chiesa dedicata a San Vittore martire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
