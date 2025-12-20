Pieve Porto Morone (Pavia), 20 dicembre 2025 - Sono stati i ndividuati, e denunciati a piede libero, i due presunti responsabili del furto ai danni del parroco di Pieve Porto Morone, l'82enne don Mansueto Fasani, messo a segno nella mattinata dello scorso 18 ottobre. I carabinieri della Stazione di Chignolo Po, della Compagnia di Stradella, hanno infatti d eferito in stato di libertà R.K., 37enne residente ad Arena Po, e P.L., 44enne residente a Stradella, entrambi pregiudicati, per l'ipotesi di reato di furto aggravato in concorso. Il colpo. Nonostante la presenza in casa del parroco e della sua assistente, che si era ritrovata improvvisamente faccia a faccia con i due intrusi, uno che urlava contro il parroco che si trovava nella sua stanza mentre il complice frugava in cucina, gli allora ignoti ladri si erano i ntrodotti nella casa canonica passand o dalla porta comunicante con la chiesa dedicata a San Vittore martire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pieve Porto Morone, furto nella casa del parroco: denunciati i due presunti responsabili

Leggi anche: Pieve Porto Morone, ladri intercettati prima di un furto: folle fuga ma due arrestati

Leggi anche: Pieve Porto Morone, bancomat fatto esplodere con la “marmotta”: ladri in fuga con i soldi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sicurezza, la minoranza attacca «Azioni del Comune inefficaci»; La Cardiologia pediatrica si colora a misura di bimbo; Legge sulla montagna: «Aiutate anche i paesi nella fascia collinare»; Palestra di via porta cantiere infinito Arriva in Consiglio il caso dei ritardi.

Furto nella canonica a Pieve Porto Morone: individuati i responsabili - Sono stati individuati i presunti responsabili del furto nella canonica della chiesa parrocchiale di San Vittore Martire. laprovinciapavese.gelocal.it