Pierluigi Collina svela | L’obiettivo è eliminare o limitare le perdite di tempo Su VAR secondo giallo e le altre possibili novità dico questo

Pierluigi Collina ha dichiarato che l’obiettivo principale è ridurre le perdite di tempo durante le partite di calcio. Ha parlato di possibili modifiche, inclusa l’introduzione del secondo giallo e altre novità riguardanti il VAR. Collina ha spiegato che si cerca di migliorare il rispetto dei tempi di gioco, senza entrare nei dettagli delle proposte specifiche.

© Calcionews24.com - Pierluigi Collina svela: «L'obiettivo è eliminare, o limitare, le perdite di tempo. Su VAR, secondo giallo e le altre possibili novità dico questo» Collina: «Obiettivo ridurre le perdite di tempo, ecco le novità su VAR e secondo giallo»L'obiettivo primario è eliminare o limitare al massimo le perdite di tempo che compromettono la spettacolarità delle gare. Leggi anche: L'Ifab deciderà su Var, perdite di tempo e altre nuove regole nella riunione del 20 gennaio Una raccolta di contenuti su Pierluigi Collina Non ricrescevano, a un certo punto mi fecero fare una sorta di test per vedere l'effetto: la rivelazione di Collina sull'alopeciaÈ una malattia che colpisce in maniera trasversale e crea una diversità. Pierluigi Collina torna a parlare dell'alopecia, causa della sua perdita dei peli o dei capelli, che ormai lo accompagna ... Pierluigi Collina: La mia è una malattia che colpisce in maniera trasversale e crea una diversitàPierluigi Collina racconta cosa accadde quando da giovane fu colpito da alopecia: i vertici arbitrali avevano un timore e lo sottoposero a un 'test' per valutare la reazione del pubblico. Oggi l'ex ...