Collina | Obiettivo ridurre le perdite di tempo ecco le novità su VAR e secondo giallo

Pierluigi Collina, in qualità di presidente della commissione arbitrale FIFA, ha annunciato nuove misure riguardanti l'uso del VAR e le sanzioni per il secondo giallo. L'obiettivo dichiarato è ridurre le perdite di tempo durante le partite, migliorando così il flusso del gioco. Le modifiche sono state illustrate come parte di un piano più ampio per rendere le partite più fluide e meno soggette a interruzioni.

L’obiettivo primario è eliminare o limitare al massimo le perdite di tempo che compromettono la spettacolarità delle gare. L’anno scorso è stata introdotta la regola degli 8 secondi per i portieri, che ha registrato un alto tasso di successo: casi di angolo concesso praticamente inesistenti e un effetto deterrente clearly tangibile. Considerando i tempi persi tra rinvii e falli laterali, si è valutata una soluzione mirata a disincentivare prolungamenti inutili. La misura ha dimostrato efficacia, con pochissimi casi di angolo concessi e un effetto deterrente significativo. L’obiettivo non è punire, ma far desistere dal perdere tempo durante l’esecuzione delle riprese e delle uscite. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Leggi anche: L’Ifab deciderà su Var, perdite di tempo e altre nuove regole nella riunione del 20 gennaio

