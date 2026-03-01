Picciano e il viaggio nella musica d’autore

Il cantautore riccionese Francesco Picciano torna a esibirsi nella nuova Sala Africa di Riccione con lo spettacolo ‘Zapotec - Concerto e viaggio nella musica d’autore’. L’evento si svolge in viale Gramsci e combina le esecuzioni musicali con narrazioni, offrendo al pubblico un’esperienza che unisce musica e racconto. La serata segna un nuovo appuntamento per l’artista nella location appena inaugurata.

Il cantautore riccionese Francesco Picciano riaccende i riflettori nella nuova Sala Africa, in viale Gramsci a Riccione, con ‘ Zapotec - Concerto e viaggio nella musica d’autore ’, spettacolo che mescola le note al racconto. L’appuntamento è per oggi alle 17. Promossa dall’associazione Koinè, la performance musicale per l’artista ha un particolare significato, Picciano è infatti ex alunno della scuola elementare di Riccione (ora San Carlo Acutis) e tornare nella propria città con il suo nuovo progetto rappresenta un ritorno simbolico alle origini, un cerchio che si chiude e si riapre attraverso la musica. Il concerto, a ingresso gratuito, alterna i brani del disco Zapotec a canzoni della tradizione della musica d’autore italiana, dando vita a un percorso narrativo che intreccia parole e melodie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Due voci nello spazio: ecco 'L'astronauta', il viaggio emotivo di Francesco Picciano con CriccaC’è un pianoforte, una stanza forse troppo piccola per contenere tutte le parole non dette, e due voci che imparano a riconoscersi prima ancora di...

Mauro Pagani: il viaggio nella memoria e nella musica del rock progressivo italiano svelato nel nuovo docufilm.Il musicista Mauro Pagani ha presentato ieri sera, 11 febbraio 2026, al Cinema Sivori di Genova il film “Andando dove non so”, un documentario sulla...

MEI - Meeting Degli Indipendenti Grande intervista al cantautore Francesco Picciano che abbiamo avuto l’onore di pubblicare come Materiali Musicali Edizioni insieme a Isabella Del Fagio e tanti altri nuovi artisti del territorio! Grazie al Corriere Romagna! facebook