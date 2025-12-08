Due voci nello spazio | ecco ' L' astronauta' il viaggio emotivo di Francesco Picciano con Cricca

C’è un pianoforte, una stanza forse troppo piccola per contenere tutte le parole non dette, e due voci che imparano a riconoscersi prima ancora di cantare. È da qui che nasce “L’Astronauta”, il nuovo singolo del forlivese Francesco Picciano, uscito il 5 dicembre, secondo capitolo dell’universo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Lega "Ad Agorà spazio solo a voci di sinistra"

Voci Narranti a Lecce: uno spazio dedicato allo studio della voce nelle sue declinazioni

SPAZIO VENTURI, UNA MOSTRA SULLE VOCI E LE PAROLE DELLA RESISTENZA Allo spazio Venturi è aperta fino al 20 dicembre una mostra prodotta dagli studenti sulle parole della Resistenza. Frutto di un progetto per l’80esimo Anniversario della Liber - facebook.com Vai su Facebook

Astronauti bloccati nello spazio per nove mesi: «Dovevano stare in orbita per una settimana». "Salvati" della navetta Crew Dragon - Ma la disavventura dei due astronauti ha avuto un lieto fine. Scrive leggo.it

Un razzo di Musk in soccorso dei due astronauti bloccati da 9 mesi nella stazione spaziale. Missione riuscita - Elon Musk indossa i panni del salvatore di Butch Wilmore e Suni Williams, i due astronauti americani bloccati sulla stazione spaziale internazionale (Iss) dallo scorso giugno, dove erano arrivati con ... Scrive blitzquotidiano.it

Quanto hanno guadagnato i due astronauti bloccati nello Spazio per mesi: le ipotesi sui dati della Nasa - Ora che sono tornati finalmente a casa, in molti si stanno chiedendo quanto verranno pagati Suni Williams e Butch Wilmore, i due astronauti bloccati per nove mesi nello Spazio. Lo riporta fanpage.it