Arbitro di 15 anni picchiato con calci e pugni per un' espulsione | la violenza a fine partita

Una raffica di calci e pugni per un'espulsione dal campo di un giocatore, mal digerita da chi ha visto la partita. È l'episodio di violenza contro un arbitro minorenne di 15 anni a Ginosa (in provincia di Taranto), avvenuto nella giornata di ieri al termine di Ginosa-Hellas Laterza, partita del. 🔗 Leggi su Today.it