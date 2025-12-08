Arbitro di 15 anni picchiato con calci e pugni per un' espulsione | la violenza a fine partita
Una raffica di calci e pugni per un'espulsione dal campo di un giocatore, mal digerita da chi ha visto la partita. È l'episodio di violenza contro un arbitro minorenne di 15 anni a Ginosa (in provincia di Taranto), avvenuto nella giornata di ieri al termine di Ginosa-Hellas Laterza, partita del. 🔗 Leggi su Today.it
Follia in Puglia, arbitro di 15 anni aggredito. L'AIA furiosa: "Nuovo scempio, serve provare vergogna!" - Il Presidente Zappi denuncia l’ennesimo atto di violenza: “E’ inaccettabile, un’umiliazione per tutto il calcio italiano” ... Lo riporta corrieredellosport.it