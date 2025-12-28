Brutale aggressione nella notte a un 16enne picchiato con calci e pugni e trasportato in ospedale
Nella notte a Falconara Marittima, un 16enne è stato vittima di un’aggressione durante la quale è stato picchiato con calci e pugni, rimanendo privo di sensi. L’episodio è avvenuto lungo corso Mazzini, vicino al Tribunale, e il giovane è stato trasportato in ospedale con un codice di codice giallo. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei giovani nel centro cittadino.
ANCONA – Lo hanno accerchiato e poi picchiato, fino a lasciarlo privo di sensi a terra. È stato trasportato in ospedale con un codice giallo il 16enne di Falconara Marittima aggredito attorno a mezzanotte lungo corso Mazzini, all’altezza del Tribunale. Sulla base di una prima ricostruzione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Pugni in faccia, calci e ginocchiate: il video della brutale aggressione alla fidanzata in ascensore
Leggi anche: Firenze: paura nella notte a Novoli, 80enne aggredito con calci e pugni per strada
Aggressione nella notte a Pietrasanta due persone trasportate in ospedale.
#Cronaca brutale aggressione subita dal sindaco di Castiglione del Genovesi Carmine Siano - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.