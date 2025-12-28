Brutale aggressione nella notte a un 16enne picchiato con calci e pugni e trasportato in ospedale

Nella notte a Falconara Marittima, un 16enne è stato vittima di un’aggressione durante la quale è stato picchiato con calci e pugni, rimanendo privo di sensi. L’episodio è avvenuto lungo corso Mazzini, vicino al Tribunale, e il giovane è stato trasportato in ospedale con un codice di codice giallo. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei giovani nel centro cittadino.

