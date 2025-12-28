Brutale aggressione nella notte a un 16enne picchiato con calci e pugni e trasportato in ospedale

28 dic 2025

Nella notte a Falconara Marittima, un 16enne è stato vittima di un’aggressione durante la quale è stato picchiato con calci e pugni, rimanendo privo di sensi. L’episodio è avvenuto lungo corso Mazzini, vicino al Tribunale, e il giovane è stato trasportato in ospedale con un codice di codice giallo. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei giovani nel centro cittadino.

ANCONA – Lo hanno accerchiato e poi picchiato, fino a lasciarlo privo di sensi a terra. È stato trasportato in ospedale con un codice giallo il 16enne di Falconara Marittima aggredito attorno a mezzanotte lungo corso Mazzini, all’altezza del Tribunale. Sulla base di una prima ricostruzione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

