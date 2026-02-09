Napoli il nuovo trucco dei parcheggiatori abusivi per evitare le multe | dai biglietti riciclati ai falsi permessi invalidi

A Napoli, i parcheggiatori abusivi cambiano strategia per sfuggire ai controlli. Ora usano biglietti riciclati e falsi permessi invalidi per far credere di avere l’autorizzazione. Gli automobilisti, spesso senza alternative, si affidano a queste truffe, anche se i controlli sono più severi. La situazione resta complicata, con le forze dell’ordine che cercano di fermare queste pratiche illegali.

A Napoli il fenomeno dei parcheggiatori abusivi continua ad adattarsi ai controlli e alle abitudini degli automobilisti, trovando nuovi stratagemmi per mantenere clienti e guadagni. Negli ultimi mesi, secondo segnalazioni raccolte e verificate da Napoli Today in diverse zone della città, sta.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Due uomini sono stati denunciati a Napoli per aver intestato auto a defunti al fine di evitare multe e divieti di sosta.

