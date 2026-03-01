Piazza Verbano il quartiere Incis festeggia i 100 anni

Il quartiere Incis celebra il suo centenario con una serie di eventi. La prima iniziativa prevede la piantumazione di 13 alberi in piazza Verbano. Successivamente, si svolgeranno incontri pubblici dal 6 marzo al 7 maggio, durante i quali si ripercorrerà la storia del quartiere attraverso vari appuntamenti.

Primo atto, la messa a dimora di 13 alberi. Poi un calendario di incontri pubblici, dal 6 marzo al 7 maggio, su cui ricostruire una storia che ha traguardato i cento anni. Il quartiere Incis di piazza Verbano ha compiuto un secolo e, l’occasione, è stata celebrata con la fascia tricolore dalla presidente del municipio II Francesca Del Bello, in rappresentanza del sindaco. Quella del quartiere INCIS (Istituto nazionale per le case degli impiegati statali) è “una storia lunga un secolo che racconta molto delle trasformazioni urbane e della vita sociale della nostra città” ha dichiarato Del Bello che ha ringraziato l’associazione Amici di piazza Verbano e la sua presidente Ornella Malaguti per aver organizzato gli incontri che fino a maggio celebrano il centenario. 🔗 Leggi su Romatoday.it

