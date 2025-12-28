Empoli, 28 dicembre 2025 – Cent’anni e quattro generazioni. Non succede tutti i giorni di tagliare il traguardo del secolo di storia. Oggi a festeggiare è l’hotel Il Sole di piazza Don Minzoni a Empoli. Tutto inizia il 28 dicembre 1925 quando Stenia Montepagani e Gino Bucelli acquistarono l’immobile, a due passi dalla stazione ferroviaria; una scommessa. Un lavoro. Il lavoro della vita. GERMOGLI PH: 23 DICEMBRE 2025 EMPOLI HOTEL SOLE IN PIAZZA DON MINZONI COMPIE 100 ANNI © TOMMASO GASPERINI FOTOCRONACHE GERMOGLI Una scelta lungimirante che avrebbe trasformato quell’albergo non solo in una struttura ricettiva, ma in una casa vera e propria, capace di attraversare il Novecento senza mai smettere di accogliere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Sole che risplende da 100 anni. L’hotel in piazza della stazione a Empoli festeggia il secolo di storia

Leggi anche: Addio a Maria Sole Agnelli, morta a 100 anni la sorella dell’Avvocato, fino al 2018 Presidente di Fondazione, Juventus: “Secolo di storia”

Leggi anche: Montemesola festeggia i 100 anni di Nonna Carosina: un secolo d’amore, fede e famiglia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il Sole che risplende da 100 anni. L’hotel in piazza della stazione a Empoli festeggia il secolo di storia.

Il Sole che risplende da 100 anni. L’hotel in piazza della stazione a Empoli festeggia il secolo di storia - Cinzia Fornettoli passa ora il testimone ai figli Chiara e Niccolò Terreni, la quarta generazione: “Ci sono nata restando finché non mi sono sposata. lanazione.it