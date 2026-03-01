Piazza Lanza conclusa la rivolta dei detenuti | gravi danni ad un reparto

Nella serata di ieri, nel carcere di piazza Lanza a Catania, si è verificata una rivolta tra i detenuti che ha provocato danni significativi a un reparto di isolamento. La protesta ha coinvolto diversi internati e ha lasciato tracce evidenti all’interno della sezione interessata. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per cercare di gestire la situazione.

Carceri, intesa per il reinserimento dei detenuti: il servizio sarà attivo a piazza Lanza e BicoccaCreare un ponte concreto tra il mondo penitenziario e il mercato del lavoro, trasformando la pena in un'occasione di riscatto sociale e sviluppo...

