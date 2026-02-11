Carceri intesa per il reinserimento dei detenuti | il servizio sarà attivo a piazza Lanza e Bicocca

A Palermo, due nuovi servizi per il reinserimento dei detenuti entreranno in funzione a Piazza Lanza e Bicocca. L’obiettivo è aiutare i carcerati a trovare un lavoro una volta usciti, dando loro una possibilità di riscatto e di reintegro nella società. Si tratta di un passo concreto per collegare il mondo penitenziario con il mercato del lavoro e favorire un percorso di sviluppo economico.

Creare un ponte concreto tra il mondo penitenziario e il mercato del lavoro, trasformando la pena in un'occasione di riscatto sociale e sviluppo economico. È l'obiettivo del seminario tecnico 'Carcere e Lavoro: un'azione di sistema per il reinserimento dei detenuti' che si è svolto oggi a Palermo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

È stato firmato un protocollo tra Sviluppo Lavoro Italia e la Fondazione Aidp per facilitare l’inserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti.

