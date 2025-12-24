Dalla terra di Babbo Natale quanti regali per il Palermo | Pohjanpalo e Joronen decisivi
Da una regione simbolo di Babbo Natale, arrivano due giocatori finlandesi che stanno contribuendo significativamente al Palermo: Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen. Entrambi si sono distinti per il loro rendimento, offrendo un supporto importante alla squadra. Questa collaborazione internazionale evidenzia come il club possa beneficiare di talenti provenienti da diverse realtà, rafforzando così il proprio organico con elementi di qualità e affidabilità.
Non arrivano dalla Lapponia, patria di Babbo Natale, ma l’area geografica è quella e in dote hanno l’attitudine di “fare regali” alla squadra: i finlandesi Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen sono assoluti protagonisti nella squadra rosanero. Il primo con i gol, il secondo a suon di parate miracolose. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
