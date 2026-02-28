Insigne | 14 anni fa qui è stato qualcosa di unico Pescara mi è rimasta sempre nel cuore

Lorenzo Insigne ha ricordato come 14 anni fa a Pescara si fosse vissuto un momento speciale, e ha affermato che la città gli è rimasta nel cuore. Dopo aver esordito in due partite non consecutive, il calciatore si appresta a vivere il suo vero momento in campo. La sua carriera sembra pronta a decollare definitivamente dopo un inizio segnato da poche apparizioni.

Il suo (vero) momento sta (finalmente) per arrivare. Dopo una manciata di minuti distribuiti in 2 partite (non consecutive), l'ora di Lorenzo Insigne sta davvero per scoccare. La cautela non è mai troppa, perchè dopo una lunga inattività bisogna preservare certamente muscoli fragili e ora davvero. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Insigne torna al Pescara dopo 14 anni: il ritorno del talento sull'AdriaticoUn ritorno atteso, carico di significato e di emozione, inaugura una nuova pagina per il Pescara e per Lorenzo Insigne.

Insigne torna in campo con il Pescara dopo 14 anni: l’Adriatico riabbraccia il suo talentoVlahovic Milan, arrivano conferme! Il club rossonero segue da vicino il serbo: le ultime sul suo futuro Rinnovo Vergara, accordo vicino per il...

Altri aggiornamenti su Insigne.

Temi più discussi: Insigne prende per mano il Pescara: Pronto a giocare. Il Palermo? A Inzaghi ho già fatto gol...; Verso Pescara-Palermo, Lorenzo Insigne: Sto molto bene; Insigne: Non vedo l'ora di giocare dall'inizio. Sulla salvezza e la squadra...; Pescara, Insigne verso il Palermo: Sto molto bene. Venezia? Prestazione ok ma ora servono i risultati.

Insigne: 14 anni fa qui è stato qualcosa di unico. Pescara mi è rimasta sempre nel cuoreIl suo (vero) momento sta (finalmente) per arrivare. Dopo una manciata di minuti distribuiti in 2 partite (non consecutive), l'ora di Lorenzo Insigne sta davvero per scoccare. La cautela non è mai tro ... ilpescara.it

Serie B, Lorenzo Insigne ritorna in campo con la maglia del Pescara 14 anni dopoL’ex Napoli torna in campo con la maglia del Pescara 14 anni dopo: l’ingresso in campo contro il Catanzaro e l’accoglienza dello stadio. Dopo 14 anni, cinquemila giorni dopo, Lorenzo Insigne torna a ... gianlucadimarzio.com

PESCARA CALCIO, INSIGNE CI CREDE ANCORA: «MA ORA DOBBIAMO FARE PUNTI. IO LO SCUDO DEI MIEI COMPAGNI» GUARDA IL SERVIZIO #LorenzoInsigne Pescara Calcio #PescaraCalcio Lega B - facebook.com facebook

Insigne dal primo minuto di gioco x.com