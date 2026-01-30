Insigne Pescara ufficiale | l’attaccante torna in biancazzurro! Il comunicato e tutti i dettagli
Il Pescara annuncia ufficialmente il ritorno di Lorenzo Insigne. Dopo alcune settimane di trattative, l’attaccante torna a vestire la maglia biancazzurra. La società ha pubblicato un comunicato in cui conferma l’accordo e spiega che l’operazione si è conclusa positivamente. I tifosi sono già in fermento, pronti a vedere Insigne di nuovo in campo con la loro squadra.
