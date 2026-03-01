perugia vince la supercoppa verona si avvicina al sorpasso

Perugia ha vinto la finale della supercoppa italiana di volley contro Verona. La partita si è svolta ieri, con Perugia che ha mantenuto il suo ruolo di squadra più forte del momento. Verona si avvicina al possibile sorpasso in campionato, mentre la finale si è giocata davanti a un pubblico numeroso. La sede dell’evento è stata confermata come quella prevista.

La finale della supercoppa italiana di volley tra Verona e Perugia conferma Perugia come squadra di riferimento del momento, mantenendo anche la sede dell’evento. Dopo una gara combattuta, la formazione umbra chiude in quattro set e conquista il titolo, con un pubblico sold out e un incasso rilevante. L’incontro restituisce una lettura intensa della stagione: dominio nelle fasi decisive, equilibrio nei parziali iniziali e una proforma di solidità che emerge dall’esperienza. La verifica finale vede Perugia imporsi 3-1 sui rivali scaligeri, mantenendo la scena perugina come punto di riferimento della stagione in corso. Il punteggio dei parziali è 27-25, 22-25, 21-25, 22-25, con la vittoria assegnata a Perugia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

