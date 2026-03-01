Perugia vince la Supercoppa Italiana | Giannelli guida la rimonta da poker contro Verona

Perugia ha vinto la Supercoppa Italiana di volley maschile battendo Verona nella finale disputata a Trieste. La squadra ha prevalso con un punteggio di 3-1, conquistando i set rispettivamente 25-27, 25-22, 25-21 e 25-22. Giannelli ha guidato la rimonta della squadra dopo aver perso il primo set.

Perugia ha conquistato la Supercoppa Italiana di volley maschile, sconfiggendo Verona per 3-1 (25-27; 25-22; 25-21; 25-22) nella finale andata in scena a Trieste. La corazzata umbra ha alzato al cielo il secondo trofeo stagionale dopo aver trionfato al Mondiale per Club e ha messo le mani su questo titolo per la quarta volta consecutiva (la settima della propria storia), mentre la compagine scaligera ha dovuto dire addio al sogno di firmare la doppietta a tre settimane dall’apoteosi in Coppa Italia. La capolista della regular season di Superlega ha subito il gioco della Rana nel primo set, prodigandosi poi in una proficua rimonta e lanciandosi così con grande ottimismo verso i playoff scudetto (potrebbe affrontare la formazione veneta in un eventuale atto conclusivo). 🔗 Leggi su Oasport.it

