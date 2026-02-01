SuperLega scosse in vetta | Verona cade Perugia allunga Trento si avvicina

La Cucine Lube Civitanova sorprende tutti e batte 3-0 la Rana Verona in trasferta, lasciando il vertice della classifica ancora più aperto. Verona subisce una sconfitta pesante davanti al suo pubblico, mentre Perugia continua la sua marcia e Trento si avvicina in classifica. La lotta per la vetta si fa più intensa e i giochi sono ancora aperti.

Colpo esterno pesantissimo per la Cucine Lube Civitanova, che espugna il Pala AGSM AIM superando 0-3 la Rana Verona nel big match della 19ª giornata di SuperLega. Una sconfitta netta che compromette seriamente la rincorsa di Verona al primo posto e mette ora in discussione anche la seconda posizione, con Trento salita a –3, mentre per Civitanova arriva una vittoria della rinascita in campionato. La squadra marchigiana resta sesta, con poche chance di risalire visto il distacco di 5 punti da quarta e quinta a tre giornate dal termine. Il match si decide nei momenti chiave. Nel primo set Verona resta in partita fino ai vantaggi, ma Civitanova è più cinica e chiude 25-27 sfruttando una migliore gestione dei palloni decisivi.

