LIVE Perugia-Verona 0-0 Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | inizia la finalissima!

La partita tra Perugia e Verona sta andando avanti con il punteggio di 0-0, mentre si disputa la finale della Supercoppa Italiana di volley 2026. Durante il match, sono stati registrati vari punti e azioni di gioco, tra cui un ace di Semeniuk e un primo tempo di Russo. Il punteggio si è alternato più volte, con azioni di servizio di Christensen e di altri giocatori.

8-5 La difesa di Christensen non resta in campo dopo la diagonale di Ben Tara. 6-4 Ottimo attacco di Ben Tara che trova la deviazione giusta dal muro. 15.01 Andre Puecher e Antonella Verrascina sono rispettivamente il primo e il secondo arbitro. 14.55 Fondamentali per Verona saranno le percentuali in attacco di Darlan e Keita, mentre Perugia dovrà puntare su Ben Tara, con Russo che sarà sicuramente decisivo al centro. 14.53 La sfida tra Perugia e Verona è anche, e soprattutto, la sfida tra Giannelli e Christensen: due palleggiatori che hanno segnato, e continueranno a farlo, questa epoca della pallavolo mondiale. 14.50 Mancano dieci minuti all'inizio della partita, con le due squadre che stanno ultimando il riscaldamento.