Sabato 28 febbraio alle 15, Trento e Perugia si sfideranno nella prima semifinale della Supercoppa Italiana di volley maschile, offrendo agli appassionati un confronto che promette molte emozioni. La partita sarà visibile in diretta televisiva e in streaming, permettendo agli spettatori di seguire ogni punto dell'incontro. L'evento mette in scena due squadre di alto livello pronte a darsi battaglia sul campo.

Trento e Perugia si affronteranno nella prima semifinale della Supercoppa Italiana di volley maschile, che si giocherà sabato 28 febbraio (ore 15.30) a Trieste. Sarà il capoluogo giuliano a ospitare la competizione, originariamente prevista in autunno in Arabia Saudita e poi rinviata al termine della regular season di campionato a causa di una serie di problemi organizzativi. In palio la qualificazione all’atto conclusivo di domenica contro la vincente del confronto tra Civitanova e Verona. La corazzata umbra si presenterà all’appuntamento dopo aver conquistato il primo posto in Superlega e partirà con i favori del pronostico visto... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Trento-Perugia, Supercoppa Italiana volley 2026: orario, programma, streaming

Dove vedere in tv Trento-Monza oggi, Coppa Italia volley 2026: orario, programma, streamingA distanza di soli quattro giorni dall’ultima sfida fra le due squadre in campo, la BTS Arena torna a essere il teatro di una sfida che profuma di...

Temi più discussi: Bologna Udinese in tv e streaming: dove vedere la partita; Dove vedere Cagliari-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario; Dove vedere in tv la Champions League di calcio 2026: orari partite 24-25 febbraio, programma, streaming; Dove vedere in tv Fiorentina-Jagiellonia di Conference League.

Bologna-Brann, dove vedere i playoff di Europa League in tv e streamingRitorno dei playoff di Europa League per il Bologna impegnato oggi alle 21 in casa contro il Brann. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e su NOW . Appuntamento anche con Diretta ... sport.sky.it

Sassuolo-Atalanta: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Sassuolo-Atalanta in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 27^ giornata di Serie A. fantacalcio.it

La Valsa Group di coach Giuliani batte 3-1 la Rana Verona del modenese Fabio Soli: nei quarti di finale contro la Gas Sales Piacenza avrà il vantaggio del fattore campo. Completano il tabellone dei playoff Perugia-Monza, Verona-Milano e Trento-Civitanova - facebook.com facebook

Volley, Perugia vince la regular season. Trento si prende il terzo posto, definiti i playoff di Superlega - x.com