Roma perde controllo dello scooter | morto 64enne

Un uomo di 64 anni ha perso la vita oggi a Roma, in un incidente avvenuto sul lungotevere Flaminio, all'altezza del civico 30. L'incidente ha coinvolto lo scooter che stava guidando, risultando fatale per l'uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

(Adnkronos) – Un 64enne italiano è morto, nel pomeriggio di oggi, in un incidente avvenuto sul lungotevere Flaminio, all'altezza del civico 30. L'uomo, in sella a uno scooterone Yamaha TMax, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dai sanitari del 118. Impegnati nei rilievi gli . Periodicodaily.com Perde il controllo dello scooter, muore 64enne a Roma - Un uomo di 64 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Roma, su Lungotevere Flaminio, in prossimità del civico 30. ansa.it

Tragico incidente a Roma, perde il controllo dello scooter e cade: morto un uomo - A meno di 24 ore dal tragico incidente in cui ha perso la vita il ventunenne Simone Ricciotti, a Roma si è verificato un altro tragico sinistro. fanpage.it

Roma, si perde tra le vie dello shopping del Centro Storico: bambino di 10 anni ritrovato dalla Polizia Locale di Roma Capitale (foto archivio) #giornaleinfocastelliromani #roma Polizia Roma Capitale Noi Agenti di Polizia Locale - facebook.com facebook