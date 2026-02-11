Perché ha dato soldi al giudice Olimpiadi | l’Italia vince l’oro poco dopo la scoperta sull’atleta della Corea del Sud

L’Italia dello short track ha vinto l’oro nella staffetta mista alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La notizia ha fatto esplodere di gioia il Paese, mentre nel frattempo emergono dettagli sulla vicenda di un giudice e dei soldi che avrebbe ricevuto. La sorpresa riguarda anche un’atleta della Corea del Sud, coinvolta in una scoperta che sta facendo discutere.

L’ Italia dello short track scrive una pagina memorabile alle Olimpiadi di Milano-Cortina conquistando l’oro nella staffetta mista e facendo esplodere di gioia un intero Paese. Sul ghiaccio, tra traiettorie perfette e cambi al millimetro, Arianna Fontana, Elisa Confortola, Pietro Sighel e Thomas Nadalini hanno costruito un’impresa destinata a restare negli annali dei Giochi invernali. Un trionfo che ha il sapore della consacrazione, arrivato al termine di una gara tesissima, giocata sul filo dei centesimi e delle penalità. Mentre gli azzurri si abbracciavano sotto gli occhi del pubblico di casa, le immagini della festa facevano il giro del mondo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

#Italia-Corea del Sud || Questa sera si gioca il primo match dell’Italia nel torneo di curling alle Olimpiadi di Pechino 2026.

Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito le zone a 30 kmh, accogliendo il ricorso dei tassisti sostenuto da Fratelli d’Italia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Fabrizio Corona: Perché lo faccio? Per soldi. Ma la televisione per cosa è nata? Questa cosa, insieme ad altre, me ne ha fatti guadagnare un sacco. E lo faccio per un senso di verità; Il mio fidanzato Johnny Depp ha bisogno di soldi: truffe da un milione a Sassari - L'Unione Sarda.it; Come cambia l’assegno sociale nel 2026?; Parcheggi blu, si tornerà alle vecchie tariffe: ecco quando.

Carlo Conti corteggiato da Mediaset: Perchè ho rifiutato tanti soldiIl conduttore del Festival di Sanremo si è raccontato a 360 gradi: Mediaset mi ... msn.com

La provocazione di Andreas Muller: «Sono omosessuale, ho sposato Veronica Peparini per soldi». Il perché dello sfogoAndreas Muller perde le staffe. Il ballerino, con un reel pubblicato su Instagram, ha deciso di fare chiarezza sulle scelte importanti della sua vita, spesso oggetto di critiche sui social. E lo fa ... corriereadriatico.it

Dato che ne avete parlato tante volte volevo condividere questo video sulle riprese fatte dai droni alle olimpiadi - facebook.com facebook

Federica Brignone scioglie le riserve: sarà in discesa alle Olimpiadi! A Nadia Delago sarà dato un contentino - x.com