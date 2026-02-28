Iran Netanyahu rompe gli indugi | Khamenei? Numerosi segnali che sia morto
Il primo ministro israeliano ha annunciato di aver condotto un attacco a sorpresa contro un complesso residenziale associato a Khamenei in Iran. Nella dichiarazione, ha affermato che ci sono numerosi segnali che il leader supremo sia morto. L’attacco è stato descritto come un’operazione militare mirata, senza ulteriori dettagli sui danni o sulle conseguenze immediate.
"Stamattina, in un potente attacco a sorpresa, abbiamo distrutto il complesso residenziale di Khamenei. Ci sono numerosi segnali che sia morto". Così il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una dichiarazione video, citata da Ynet. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Netanyahu e l'attacco Usa-Israele all'Iran: «Ci sono segnali che Khamenei sia morto. Operazione guidata da Trump, il regime non deve esistere». Teheran colpisce Dubai Chi è l'ayatollah
Leggi anche: Migliaia di morti in Iran, Trump rompe gli indugi: "Gli aiuti stanno arrivando"
Approfondimenti e contenuti su Iran.
Usa-Israele, attacco all'Iran. Netanyahu: «Segnali che Khamenei sia morto». Media: «Uccisi il genero e nuora». Missili di Teheran su Dubai e QatarTeheran ha smentito le notizie su un presunto discorso pubblico della Guida Suprema,l'ayatollah Ali Khamenei, definendo «non corrette» le informazioni diffuse in precedenza dai ... ilmattino.it
Israele e Usa bombardano l'Iran: Eliminare la minaccia. Trump e Netanyahu: La libertà è vicinaRaid congiunti su larga scala in diverse città. Il governo iraniano a Reuters: Khamenei in un luogo sicuro. Poi la nota da Teheran: ... huffingtonpost.it