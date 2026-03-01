Perché l' arbitro non ha il rosso a Calhanoglu nel Genoa-Inter

Durante la partita tra Genoa e Inter, l’arbitro ha deciso di non mostrare il cartellino rosso a Calhanoglu dopo un intervento considerato falloso. La revisione video ha analizzato l’azione, evidenziando i dettagli che hanno portato a questa decisione. Nessun altro episodio controverso è stato segnalato come determinante nel corso dell’incontro.

In una sfida tra Inter e Genoa, la revisione video offre una lettura chiara degli episodi chiave che hanno influenzato l’andamento della partita. L’arbitro di Ravenna ha affrontato decisioni decisive, tra rigori e interventi disciplinari, con effetti immediati sulle dinamiche di gioco e sull’accessibilità del turno successivo per i protagonisti in campo. Il momento determinante è arrivato quando è stato assegnato un rigore per un tocco di mano evidente: il cross di Luis Henrique, proveniente dalla destra, è stato intercettato da Amorim con il braccio alzato e lontano dal corpo. L’intervento arbitrale è stato immediato e la stampa sportiva ha definito l’episodio come rigore inecepibile, ritenendo impossibile sovrapporre altre interpretazioni all’azione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

