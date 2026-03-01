Durante la partita tra Inter e Genoa nella 27ª giornata di Serie A 202526, Calhanoglu ha rischiato il cartellino rosso e Amorim è stato protagonista di un gesto con le mani. La gara si è conclusa con diverse azioni che hanno coinvolto i giocatori chiave di entrambe le squadre, influenzando il corso del match. Il confronto si è svolto tra le tensioni e le decisioni arbitrali che hanno segnato l’andamento della partita.

Nel contesto della 27ª giornata della Serie A 202526, l’incontro tra Inter e Genoa ha offerto momenti decisivi che hanno orientato l’esito della partita. La moviola ha evidenziato fasi chiave capaci di incidere sull’andamento del match, delineando situazioni delicate che hanno richiesto l’intervento dell’arbitro e hanno determinato momenti di riflessione sul valore delle decisioni prese in campo. Durante una ripartenza del Genoa, Çalhanoglu ha intervenuto in modo contestato su Ekuban, in una situazione potenzialmente decisiva. L’azione è stata giudicata fallosa dall’arbitro Fabbri, che ha estratto il cartellino giallo. Çalhanoglu era ultimo uomo e l’attaccante rossoblù avrebbe potuto avere metà campo libera per puntare la porta, rendendo l’episodio particolarmente significativo dal punto di vista tattico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Calhanoglu rischia il rosso, mani di Amorim: tutti i dettagli del match Inter-Genoa

Moviola Inter Genoa: Calhanoglu sfiora l’espulsione, mani di Amorim è rigore. I dettagliCalciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasiliano Milinkovic Savic, idea...

Inter Como, tutti i dettagli il primo ritiro di Chivu e i dubbi in vista del big matchdi Redazione Inter News 24Inter Como, Chivu prepara i suoi per l’importante e delicata partita contro i lariani con il primo ritiro e le scelte...