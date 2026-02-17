L' Iran ha chiuso parte dello Stretto di Hormuz
L'Iran ha deciso di bloccare temporaneamente una sezione dello Stretto di Hormuz, mentre si intensificano i negoziati con gli Stati Uniti sul nucleare. Durante questa operazione militare, la Marina iraniana ha svolto esercitazioni con cannoni e navi da guerra, al fine di mostrare la propria forza nella regione strategica.
Resta altissima la tensione in Iran dopo le manifestazioni esplose il 28 dicembre. La repressione avrebbe portato a decine di migliaia di vittime. Trump ha più volte minacciato di intervenire militarmente contro Teheran senza una rinuncia al programma nucleare da parte del regime. I diplomatici di Arabia Saudita, Turchia, Oman e Qatar al lavoro per evitare un'escalation mentre l'Ue ha inserito i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche. Presso l'ambasciata dell'Oman a Ginevra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi sta tenendo un incontro con l'inviato speciale per il medio oriente Steve Witkoff e il consigliere alla Casa Bianca Jared Kushner, mediato dal ministro degli Esteri omanita Badr bin Hamad al-Busaidi.
Iran, sequestrata petroliera straniera in Stretto Hormuz
Iran, 14 condanne a morte per le proteste. I Pasdaran avviano manovre nello Stretto di HormuzIn Iran, un tribunale rivoluzionario ha condannato a morte 14 manifestanti arrestati durante le proteste contro il governo.
Iran Closes Airspace, Launches Live-Fire Drills Over Strait of Hormuz, Raising Global Tensions
Argomenti discussi: Iran: il delicato equilibrio delle trattative sul nucleare; L’Iran chiude le imprese private dopo le proteste mentre l’economia crolla; Majid Bita racconta cultura e paura nell’Iran di ieri e oggi; L’Iran a una svolta storica.
Medio Oriente, Trump insiste con Netanyahu: Avanti i negoziati con l'IranNel giorno del bilaterale tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, l'Iran ha inviato un messaggio forte e chiaro: sul programma di missili balistici, quello sul quale il premier israeliano fa più pressi ... tg24.sky.it
Ministero Esteri Iran: «Aiea ruolo importante in accordo con Usa»Trump ha più volte minacciato di intervenire e ha spostato navi e militari nell'area, compresa la più grande portaerei del mondo, la USS Gerald Ford. Ha inoltre ribadito che Teheran sarà attaccata se ... corriere.it
Chiuso a Mascate il primo ciclo di incontri, spiragli per la prosecuzione del dialogo. L’arricchimento dell’uranio il tema centrale al tavolo dei negoziati. Il ministro Esteri iraniano Abbas Araghchi: è un buon inizio facebook