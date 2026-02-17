L' Iran ha chiuso parte dello Stretto di Hormuz

L'Iran ha deciso di bloccare temporaneamente una sezione dello Stretto di Hormuz, mentre si intensificano i negoziati con gli Stati Uniti sul nucleare. Durante questa operazione militare, la Marina iraniana ha svolto esercitazioni con cannoni e navi da guerra, al fine di mostrare la propria forza nella regione strategica.

Resta altissima la tensione in Iran dopo le manifestazioni esplose il 28 dicembre. La repressione avrebbe portato a decine di migliaia di vittime. Trump ha più volte minacciato di intervenire militarmente contro Teheran senza una rinuncia al programma nucleare da parte del regime. I diplomatici di Arabia Saudita, Turchia, Oman e Qatar al lavoro per evitare un'escalation mentre l'Ue ha inserito i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche. Presso l'ambasciata dell'Oman a Ginevra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi sta tenendo un incontro con l'inviato speciale per il medio oriente Steve Witkoff e il consigliere alla Casa Bianca Jared Kushner, mediato dal ministro degli Esteri omanita Badr bin Hamad al-Busaidi.🔗 Leggi su Today.it

Iran, sequestrata petroliera straniera in Stretto Hormuz

Iran, 14 condanne a morte per le proteste. I Pasdaran avviano manovre nello Stretto di HormuzIn Iran, un tribunale rivoluzionario ha condannato a morte 14 manifestanti arrestati durante le proteste contro il governo.

Iran Closes Airspace, Launches Live-Fire Drills Over Strait of Hormuz, Raising Global Tensions

