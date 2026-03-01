Perché il superG maschile di Garmisch inizierà in ritardo | nuovo orario e causa

Il superG maschile di Garmisch inizierà con un ritardo rispetto all’orario originario. È stato confermato che alle 11.00 si svolgerà la ricognizione in pista degli atleti, mentre la partenza della gara potrebbe essere spostata alle 12.00. La modifica dell’orario è dovuta a una causa non specificata. L’evento si svolgerà comunque nella stessa giornata.

Confermata per le 11.00 la ricognizione in pista degli atleti: l’eventuale partenza sarà alle 12.45, ma è da confermare. La partenza del superG maschile è stata ulteriormente rinviata alle 12.45. Persiste la nebbia. Finora a Garmisch Partenkirchen (Germania), la grande protagonista è la nebbia: il superG maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, previsto alle ore 11.15, è stato rinviato di mezz’ora e scatterà, dunque, alle ore 11.45. Confermata, invece, la partenza alle 10.15 per il secondo superG femminile di Soldeu (Andorra), nel quale saranno all’opera ben dieci azzurre, ovvero Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Sara Allemand, Nadia Delago, Nicol Delago, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere. 🔗 Leggi su Oasport.it

SuperG maschile di Garmisch posticipato: le cause e il orarioNel contesto della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, le condizioni meteorologiche guidano spesso la dinamica delle gare.

SuperG maschile a Garmisch: a che ora e dove vederlo in direttaIl SuperG maschile a Garsmisch, domenica 1 marzo alle 11:15, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2 e in streaming su Raiplay. today.it

#FisAlpine #Garmisch SuperG maschile posticipato alle 12:45 x.com

Info – Garmisch-Partenkirchen A causa dell’attuale situazione meteo con visibilità limitata per la presenza di nebbia, la Giuria, insieme al Comitato Organizzatore, ha deciso di ritardare ulteriormente il programma del SuperG maschile di oggi. Nuovo orari - facebook.com facebook