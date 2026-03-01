Perché il superG maschile di Garmisch è stato cancellato | la causa dell’annullamento

Il superG maschile di Garmisch è stato cancellato a causa della nebbia che ha reso impossibile lo svolgimento della gara. La decisione è stata comunicata alle 12.20, dopo che le condizioni atmosferiche hanno impedito la regolare disputa dell’evento. La competizione era prevista per oggi, ma le condizioni meteo hanno portato all’annullamento.

Il superG maschile di Garmisch è stato cancellato. Gara annullata a causa della nebbia. Confermata per le 11.00 la ricognizione in pista degli atleti: l’eventuale partenza sarà alle 12.45, ma è da confermare. La partenza del superG maschile è stata ulteriormente rinviata alle 12.45. Persiste la nebbia. Finora a Garmisch Partenkirchen (Germania), la grande protagonista è la nebbia: il superG maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, previsto alle ore 11.15, è stato rinviato di mezz’ora e scatterà, dunque, alle ore 11.45. Confermata, invece, la partenza alle 10.15 per il secondo superG femminile di Soldeu (Andorra), nel quale saranno all’opera ben dieci azzurre, ovvero Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Sara Allemand, Nadia Delago, Nicol Delago, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere. 🔗 Leggi su Oasport.it

