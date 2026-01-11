Perché è stato cancellato il superG femminile di Zauchensee | fine settimana martoriato in Austria

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, tra nevicate e vento intenso, la gara di supergigante femminile di Zauchensee è stata annullata. Le difficili condizioni sulla pista hanno reso impossibile lo svolgimento dell’evento, influenzando il programma della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile in Austria. La decisione è stata presa dagli organizzatori per garantire la sicurezza di atleti e staff.

Il maltempo non concede tregua alla tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile di Zauchensee. A causa della nevicata notturna e del forte vento nella parte alta del tracciato, gli organizzatori del supergigante femminile di Zauchensee hanno annullato la gara odierna. Il fine settimana in Austria è stato letteralmente martoriato dalle avverse condizioni meteo. Il programma era già stato rivoluzionato dalla prima prova della discesa libera disputato su un tracciato accorciato rispetto a quello originale e dall'annullamento della seconda con la conseguente scelte di disputare la gara di ieri con la partenza della libera abbassata al via del SuperG.

