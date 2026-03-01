Il caso Deliveroo riguarda le consegne svolte sotto la pioggia, con i rider che devono rispettare orari stabiliti dall’app e affrontano penalizzazioni automatiche in caso di ritardo. I lavoratori sono chiamati a percorrere molti chilometri per portare a termine le ordinazioni, spesso in condizioni meteorologiche avverse. La questione mette in evidenza le modalità di gestione dei turni e le responsabilità nel settore delle consegne a domicilio.

Le accuse di caporalato e il commissariamento della società di Food Delivery deve farci aprire gli occhi sull’intero sistema. Non basta normalizzare lo sfruttamento digitale ma chiarire che l’innovazione non può passare da sconti sui diritti. Chilometri sotto la pioggia. Consegne a tempo. Turni assegnati da un’app. Penalizzazioni automatiche. La retorica della flessibilità. La realtà della dipendenza. I rider lo raccontano da anni. Ora l’inchiesta della Procura di Milano lo mette nero su bianco: a Deliveroo Italia – società con un giro di affari da 240 milioni di euro – è stato contestato il reato di caporalato ed è finita commissariata come Glovo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché il caso Deliveroo è un’occasione che non va sprecata

