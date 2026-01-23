Bologna che occasione sprecata Dallinga e Rowe riprendono il Celtic Ma in 11 contro 10 quanti rimpianti L’Europa League passerà dai playoff

Bologna, un’occasione sfuggita: dall’ingresso di Dallinga e Rowe, il Celtic ha ripreso il controllo. In undici contro dieci, i rimpianti sono tanti. La qualificazione in Europa League passa ora dai playoff, ma il senso di delusione resta. La stagione del Bologna rimane complessa, con poche luci in un quadro complessivamente difficile. Un momento da analizzare con calma, senza eccessi, per capire come migliorare.

Un altro sorso del bicchiere mezzo pieno non può bastare a togliere quel saporaccio in bocca. Il momento del Bologna resta grigio, grigissimo. Il due a due in rimonta, soffertissimo, contro il Celtic è una gigantesca occasione persa per una squadra che pare aver letteralmente dimenticato come si vinca davanti al proprio pubblico. L’ultima fotografia felice al Dall’Ara ha sul retro la data ormai scolorita: 4 dicembre, il due a uno con il Parma che valse la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Il pareggio di ieri, invece, certifica con quasi assoluta certezza l’esclusione dalle prime otto di Europa League per i rossoblù, che si consegnano così al purgatorio dei playoff: altre due partite (19 e 26 febbraio) sul groppone di una squadra stanca, spremuta e con le certezze molto appanate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Europa-League, Bologna-Celtic 2-2: Dallinga e Rowe riprendono gli scozzesiNel match della settima giornata di Europa League, Bologna e Celtic Glasgow si sono affrontate allo stadio Dall'Ara, terminando con un pareggio 2-2.

Bologna-Celtic, Dallinga e Rowe firmano la rimonta rossoblù: il match finisce 2-2Nel match di Bologna del 22 gennaio 2026, il risultato finale è di 2-2 tra Bologna e Celtic.

Bologna, dopo un primo tempo da incubo arriva la rimonta con il Celtic (in dieci)Europa League, occasione sprecata per i rossoblù che vedono allontanarsi forse definitivamente la possibilità di arrivare fra le prime otto saltando i playoff ... corrieredibologna.corriere.it

