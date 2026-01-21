Che occasione sprecata | il Napoli butta via la vittoria contro il Copenaghen così la Champions resta in bilico

Il Napoli di Conte pareggia 1-1 a Copenaghen, sprecando un'importante occasione di qualificazione in Champions League. Gli azzurri, in vantaggio, sono stati raggiunti dai danesi dopo l'espulsione di un giocatore nel primo tempo. La partita rimane aperta e il cammino verso i play-off si complica, lasciando il risultato in bilico e richiedendo ulteriori sforzi per raggiungere l’obiettivo.

Ancora un nulla di fatto per il Napoli di Conte in Champions: gli azzurri buttano alle ortiche una grossa chance di vittoria e di mettere in discesa il discorso qualificazione play – off pareggiando 1 a 1 a Copenaghen contro i danesi in 10 dal 35esimo del primo tempo. Certo, il Napoli ci arriva malissimo in Danimarca, praticamente con mezza squadra ai box e qualcuno già con la valigia in mano. Parlare di Napoli incerottato infatti è forse troppo poco per la squadra di Conte, che perde due uomini a partita, come Politano e Rrahamani contro il Sassuolo, e deve schierare una catena di destro pressoché inedita con Vergara, esordiente in Champions da titolare e Gutierrez, che è tutto sinistro ma va a destra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

