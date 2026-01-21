Che occasione sprecata | il Napoli butta via la vittoria contro il Copenaghen così la Champions resta in bilico

Da ilfattoquotidiano.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli di Conte pareggia 1-1 a Copenaghen, sprecando un'importante occasione di qualificazione in Champions League. Gli azzurri, in vantaggio, sono stati raggiunti dai danesi dopo l'espulsione di un giocatore nel primo tempo. La partita rimane aperta e il cammino verso i play-off si complica, lasciando il risultato in bilico e richiedendo ulteriori sforzi per raggiungere l’obiettivo.

Ancora un nulla di fatto per il Napoli di Conte in Champions: gli azzurri buttano alle ortiche una grossa chance di vittoria e di mettere in discesa il discorso qualificazione play – off pareggiando 1 a 1 a Copenaghen contro i danesi in 10 dal 35esimo del primo tempo. Certo, il Napoli ci arriva malissimo in Danimarca, praticamente con mezza squadra ai box e qualcuno già con la valigia in mano. Parlare di Napoli incerottato infatti è forse troppo poco per la squadra di Conte, che perde due uomini a partita, come Politano e Rrahamani contro il Sassuolo, e deve schierare una catena di destro pressoché inedita con Vergara, esordiente in Champions da titolare e Gutierrez, che è tutto sinistro ma va a destra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

che occasione sprecata il napoli butta via la vittoria contro il copenaghen cos236 la champions resta in bilico

© Ilfattoquotidiano.it - Che occasione sprecata: il Napoli butta via la vittoria contro il Copenaghen, così la Champions resta in bilico

Leggi anche: Occasione sprecata, Napoli poco Champions

Champions League, occasione sprecata per l’Inter: ora tutto si decide contro Arsenal e BorussiaL'Inter affronta un momento difficile in Champions League dopo due sconfitte consecutive, rendendo più complesso il percorso nel torneo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: La docuserie su Fabrizio Corona è un’occasione sprecata; Che occasione sprecata: il Napoli butta via la vittoria contro il Copenaghen, così la Champions resta in…; Fiat Linea, la Punto con la coda che in Italia non venne mai venduta: occasione sprecata?; Manfredonia, occasione sprecata: il Pompei resiste e strappa lo 0-0 al Miramare.

che occasione sprecata ilNapoli, che occasione hai sprecato! Il Copenaghen pareggia in 10, playoff più lontaniRiparte la League Phase di Champions League e il Napoli pareggia in casa del Copenaghen nella settima giornata. In piena emergenza infortuni, gli azzurri di Antonio Conte escono con un 1-1 dall’incand ... msn.com

che occasione sprecata ilChampions League: Copenaghen–Napoli 1-1, occasione sprecata in DanimarcaIl Napoli non va oltre l’1-1 sul campo del Copenaghen nella gara valida per la fase a gironi di UEFA Champions League. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca agli azzurri, padroni del gioco per ... ilnapolionline.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.