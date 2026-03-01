I motociclisti spesso fanno penzolare la gamba mentre affrontano le curve. Questa tecnica è diventata nota grazie a un famoso sorpasso di Valentino Rossi, ma non ci sono prove certe che abbia una funzione specifica. Molti appassionati e professionisti la praticano, anche se le ragioni precise dietro questa abitudine non sono state ufficialmente confermate.

Una gara di MotoGP, la più importante categoria del motomondiale, è già abbastanza estrema e pericolosa di suo. Per quarantacinque minuti venti piloti cercano di superarsi guidando delle moto da 160 chili e correndo fino a 360 chilometri orari. E per non perdere velocità durante le curve, si piegano fino a diventare quasi paralleli all’asfalto. Come se non bastasse, da una ventina d’anni i piloti di MotoGP (e di altre categorie minori) hanno aggiunto alla loro guida una manovra abbastanza rischiosa. Prima di una curva, molti staccano la gamba dal pedale e la lasciano penzolare nel vuoto, fino quasi a sfiorare l’asfalto mentre stanno ancora andando molto veloci. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perché i motociclisti fanno penzolare la gamba in curva?

