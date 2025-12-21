I motociclisti fanno gli auguri alle elementari

I motociclisti hanno condiviso un momento di solidarietà con gli studenti delle elementari, portando un messaggio di vicinanza e attenzione. La scuola Masih di Correggio ha accolto il gruppo “United bikers MC” di Monza e Brianza, composto da appassionati di Harley Davidson e moto personalizzate. Un’occasione per promuovere valori di comunità e inclusione, anche in occasioni festive. I motociclisti fanno gli auguri alle elementari.

Natale con le moto e Natale al buio, immaginando com'è il mondo per chi non vede. La scuola Masih (Istituto comprensivo Correggio) ieri ha festeggiato con il gruppo di motociclisti "United bikers MC" Monza e Brianza, composto da centauri appassionati di Harley Davidson e altri bolidi, "moto custom" personalizzate, modificatie artigianalmente dal proprietario per renderle uniche, sia esteticamente che meccanicamente, spesso ispirandosi a modelli come Bobber, Chopper o Cruiser, con una forte enfasi sull'individualità e l'espressione di sé. Naturalmente tutto ciò ha affascinato i bambini. I motociclisti hanno portato ai 140 bambini matite, pennarelli e svariato materiale didattico.

