Perché non faremo la Bretella Fratelli Gamba? Troppo rischiosa

Il sindaco Andrea Biancani ha chiarito perché la Bretella Fratelli Gamba non sarà realizzata come opera compensativa nel prossimo avvio dei lavori, nonostante fosse prevista nel Piano approvato nel 2013. La decisione deriva da valutazioni di rischio, che hanno portato a escludere questa iniziativa tra le opere da realizzare.

Il sindaco Andrea Biancani ieri ha spiegato perché la Bretella Fratelli Gamba non sarà tra le opere compensative che verranno realizzate con il prossimo avvio dei lavori, nonostante fosse prevista nella mezza dozzina di interventi elencati nel Piano stabilito dalla convenzione sottoscritta da Ministero, Comune e Autostrade, nel 2013. Perché non ci sarà? "Dal tavolo tecnico tenutosi questa settimana con le tre parti presenti – ha spiegato Biancani – è emerso che le tre opere individuate sono pienamente compatibili con le risorse oggi disponibili". Le tre opere cantierabili nell’arco del 2026, a fronte dei 40milioni di euro di risorse attualmente disponibili, dovrebbero essere la Circonvallazione di Santa Veneranda, il raddoppio della S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Perché non faremo la Bretella Fratelli Gamba? Troppo rischiosa"

