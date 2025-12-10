Perché non faremo la Bretella Fratelli Gamba? Troppo rischiosa
Il sindaco Andrea Biancani ha chiarito perché la Bretella Fratelli Gamba non sarà realizzata come opera compensativa nel prossimo avvio dei lavori, nonostante fosse prevista nel Piano approvato nel 2013. La decisione deriva da valutazioni di rischio, che hanno portato a escludere questa iniziativa tra le opere da realizzare.
Il sindaco Andrea Biancani ieri ha spiegato perché la Bretella Fratelli Gamba non sarà tra le opere compensative che verranno realizzate con il prossimo avvio dei lavori, nonostante fosse prevista nella mezza dozzina di interventi elencati nel Piano stabilito dalla convenzione sottoscritta da Ministero, Comune e Autostrade, nel 2013. Perché non ci sarà? "Dal tavolo tecnico tenutosi questa settimana con le tre parti presenti – ha spiegato Biancani – è emerso che le tre opere individuate sono pienamente compatibili con le risorse oggi disponibili". Le tre opere cantierabili nell’arco del 2026, a fronte dei 40milioni di euro di risorse attualmente disponibili, dovrebbero essere la Circonvallazione di Santa Veneranda, il raddoppio della S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sappiamo che non faremo felici molte persone... Perché, aimè, è in edizione limitata. Ma non stavamo nella pelle dalla voglia di mostrarvela. - facebook.com Vai su Facebook
"Perché non faremo la Bretella Fratelli Gamba? Troppo rischiosa" - Il sindaco Andrea Biancani ieri ha spiegato perché la Bretella Fratelli Gamba non sarà tra le opere compensative che ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Galateo della bomboniera della cresima e idee originali periodicodaily.com
Natale sul Garda. Dove l’atmosfera alpina incontra l’incanto del lago quotidiano.net
"Allarme sicurezza? Noi lo diciamo da anni" ilrestodelcarlino.it
Pace, conti, scommesse e nuove generazioni. Viaggio (e tagliando) nell’agenda di Giorgetti ilfoglio.it
La carica di Anduril: cosi l’industria della Difesa Usa punta sul riarmo dell’Asia it.insideover.com
Ospedale sotto esame. Bene parto e ambito cardiocircolatorio ilrestodelcarlino.it